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Sancaktepe'de hastanede anneler günü etkinliği! Yeni doğum yapan annelere anlamlı hediye
Bugün Anneler Günü. Bu yıl bu anlamlı gün tam kapanmaya denk gelse de İstanbul'da farklı noktalarda etkinlikler düzenleniyor. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yeni doğum yapan annelere ve sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.