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Sanatçı Filiz Akın Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi!

Sanatçı Filiz Akın Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 18:42
İstanbul'da bir süredir kanserle mücadele eden sanatçı Filiz Akın, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi yakınlarının katılımı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın Aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
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Sanatçı Filiz Akın Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi!
Sanatçı Filiz Akın Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi!
Sanatçı Filiz Akın Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi!
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