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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 14:21
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
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