05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Samsun'da evlat dehşeti! Okul bahçesinde annesini katletti

Samsun'da evlat dehşeti! Okul bahçesinde annesini katletti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 16:38
Samsun'da ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmeye giden 50 yaşındaki Zerrin Büyük, 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz anne başına aldığı iki kurşun darbesiyle hayatını kaybederken, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bilgin İ.'yi de ağır yaraladı.
Samsun’da evlat dehşeti!
Samsun'da evlat dehşeti!
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
Münir Özkul’un anısına
Münir Özkul’un anısına
İstanbul Boğazı’nda denizanası tehdidi!
İstanbul Boğazı'nda denizanası tehdidi!
3 yaşındaki çocuğunu alıp 2. kattan atladı!
3 yaşındaki çocuğunu alıp 2. kattan atladı!
Endişelendiren bahar havası!
Endişelendiren bahar havası!
Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme!
Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme!
Almanlar petrol yok diyerek kapatmıştı!
Almanlar "petrol yok" diyerek kapatmıştı!
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Pendik’te takla atan otomobil yandı
Pendik’te takla atan otomobil yandı
İngiltere’de skandal! Çaresizce can verdi
İngiltere’de skandal! Çaresizce can verdi
Şaşkına çeviren manzara
Şaşkına çeviren manzara
Daha Fazla Video Göster