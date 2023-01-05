Samsun'da evlat dehşeti! Okul bahçesinde annesini katletti

Samsun'da ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmeye giden 50 yaşındaki Zerrin Büyük, 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz anne başına aldığı iki kurşun darbesiyle hayatını kaybederken, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bilgin İ.'yi de ağır yaraladı.