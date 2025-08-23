23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şam’da karpuz yüklü at arabası trafiği birbirine kattı
Şam’da karpuz yüklü at arabası trafiği birbirine kattı

Şam’da karpuz yüklü at arabası trafiği birbirine kattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 01:23
Suriye’nin başkenti Şam’ın Şükri El Kuvvetli Caddesi'nde sahibinin elinden kaçan at, arkasındaki karpuz yüklü arabayla trafiği altüst etti. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda araçların arasına dalan at arabası birkaç otomobile çarptı. Cadde üzerinde hızla ilerleyen at, uzun süre dörtnala koşmaya devam etti. Koşarak at arabasının üstüne atlayan bir kişinin atı durdurmaya çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şam’da karpuz yüklü at arabası trafiği birbirine kattı
Başköy’deki ev yangını korkuttu!
Başköy’deki ev yangını korkuttu!
Kayseri’de yangın depoyu küle çevirdi
Kayseri’de yangın depoyu küle çevirdi
Şam’da karpuz yüklü at arabası trafiği birbirine kattı
Şam’da karpuz yüklü at arabası trafiği birbirine kattı
Ahlat’ta Türk bayraklı fener alayı yürüyüşü
Ahlat’ta Türk bayraklı fener alayı yürüyüşü
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı
Kontrolü kaybetti: Caddeyi birbirine kattı
Kontrolü kaybetti: Caddeyi birbirine kattı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı!
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı!
Madde bağımlısının yardım edin çığlığı paniğe yol açtı
Madde bağımlısının “yardım edin” çığlığı paniğe yol açtı
Erzurum’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Erzurum'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Daha Fazla Video Göster