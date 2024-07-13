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Saldırgan köpeklere ötenazi uygulanacak! Köpeğini sokağa bırakana 60 bin lira ceza

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 20:16
AK Parti'nin başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, rehabilite edilemeyen ve sahiplendirilemeyen köpekler ötenazi ile uyutulacak.
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