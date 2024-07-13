Saldırgan köpeklere ötenazi uygulanacak! Köpeğini sokağa bırakana 60 bin lira ceza

AK Parti'nin başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, rehabilite edilemeyen ve sahiplendirilemeyen köpekler ötenazi ile uyutulacak.

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