12 Ekim 2024, Cumartesi
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Saklı cennet 'Karanlıkdere Kanyonu'
Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan ve 6 kilometrelik uzunluğu, içinde bulunan bitki örtüsü, doğal kaynak suyu ve tarihi yapılarıyla saklı bir cenneti andıran Karanlıkdere Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor. 17 bin dönümlük doğal tabiat parkı olan bu bölge birçok anıt ağaca ve vaşak, karakulak gibi Türkiye'de ender görülen hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.