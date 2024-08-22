Sakine teyzenin 'pembe' tutkusu! Evini, mobilyalarını pembeye boyadı

Ispartalı 75 yaşındaki Sakine Akkul tam bir 'pembe' aşığı. Çocukluğunda başlayan tutkusu, yaş aldıkça daha arttı. Evini, hatta mobilyalarını bile pembeye boyadı. İşte nam-ı diğer ‘pempe teyzen’in sıra dışı öyküsü.

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