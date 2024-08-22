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Sakine teyzenin 'pembe' tutkusu! Evini, mobilyalarını pembeye boyadı

Sakine teyzenin 'pembe' tutkusu! Evini, mobilyalarını pembeye boyadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 01:23
Ispartalı 75 yaşındaki Sakine Akkul tam bir 'pembe' aşığı. Çocukluğunda başlayan tutkusu, yaş aldıkça daha arttı. Evini, hatta mobilyalarını bile pembeye boyadı. İşte nam-ı diğer ‘pempe teyzen’in sıra dışı öyküsü.
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