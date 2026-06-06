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Sakarya’nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 780 rakımda bulunan yapay göletli yayla, doğal güzelliği ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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