Sakarya’da yola geyik fırladı! Geyik telef oldu hurdaya dönen otomobilde bir kişi yaralandı

Kaza, Akyazı-Mudurnu yolu üzeri Beldibi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DE 9567 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolda bir anda karşısına çıkan geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile geyik telef oldu. Hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan vr kişi yaralandı.

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