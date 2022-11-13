14 Kasım 2022, Pazartesi
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Sakarya'da son düdük çaldı yeşil saha boks ringine döndü! Amatör Lig’de yumruklar havada uçuştu
Sakarya'da Süper Amatör Lig'de oynanan müsabakada son düdüğün ardından olaylar çıktı. Yeşil sahanın adeta boks ringine dönüştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.