25 Kasım 2025, Salı

Erciyes'te kar yağışı! Sürücülere önemli uyarı
Erciyes’te kar yağışı! Sürücülere önemli uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.11.2025 16:31
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kısa süreli kar yağışı sonrası yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplandığı Erciyes’te sezon hazırlıkları devam ediyor.
