25 Kasım 2025, Salı
Erciyes'te kar yağışı! Sürücülere önemli uyarı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kısa süreli kar yağışı sonrası yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplandığı Erciyes’te sezon hazırlıkları devam ediyor.