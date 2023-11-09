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Sakarya'da skandal olay: İneğe zorla alkol içirdiler!

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Giriş: 09.11.2023 06:29
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir grup gencin ineğe alkol içirdiği görüntülerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sakarya’da skandal olay: İneğe zorla alkol içirdiler!
Sakarya'da skandal olay: İneğe zorla alkol içirdiler!
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