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Sakarya’da silahlı kavga

Sakarya’da silahlı kavga

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 09:38
Güncelleme:04.11.2024 09:38
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga ettiği kişiyi vurarak kayıplara karışan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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