Canlı izle | Antalya'da kura heyecanı devam ediyor, Bingöl’de hak sahipleri belli oldu
TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura heyecanı Antalya ve Bingöl etaplarıyla devam ediyor. Bingöl'de hak sahibi belirleme kurası tamamlanırken, Antalya'da binlerce konut için çekiliş sürüyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:42