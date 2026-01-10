Canlı izle | Antalya’da kura heyecanı devam ediyor, Bingöl’de hak sahipleri belli oldu

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün iki ilde kura gerçekleştirildi. Bingöl'de 2 bin 59 konut için düzenlenen hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda tamamlandı ve hak kazananlar belirlendi. Antalya'da ise 13 bin 213 konut için yapılan kura çekimi devam ediyor.