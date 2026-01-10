Viral Galeri Viral Liste Canlı izle | Antalya'da kura heyecanı devam ediyor, Bingöl’de hak sahipleri belli oldu

TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura heyecanı Antalya ve Bingöl etaplarıyla devam ediyor. Bingöl'de hak sahibi belirleme kurası tamamlanırken, Antalya'da binlerce konut için çekiliş sürüyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:42
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün iki ilde kura gerçekleştirildi. Bingöl'de 2 bin 59 konut için düzenlenen hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda tamamlandı ve hak kazananlar belirlendi. Antalya'da ise 13 bin 213 konut için yapılan kura çekimi devam ediyor.

ANTALYA'DA ÇEKİLİŞ DEVAM EDİYOR

Antalya'da ise 13 bin 213 konut için hak sahibi belirleme kurası Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

TOKİ ANTALYA KURASI CANLI İZLE

BİNGÖL KURASI TAMAMLANDI

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl etabında kura süreci tamamlandı. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 2 bin 59 konutun hak sahipleri belirlendi.

BİNGÖL ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ EKRANI

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallar üzerinden duyurulacak. Hak kazanan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak sonuçları iki ayrı platformdan güvenli şekilde görüntüleyebilecek.

📌 TOKİ'nin resmi internet sitesi: toki.gov.tr

📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

