Sakarya'da ilk kez boy uzatma ameliyatı gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SAÜEAH) bir ilke imza atılarak bölgede ilk kez manyetik uzayabilen çivi ile İstanbul’dan, Sakarya’ya gelen hastaya boy uzatma ameliyatı gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'de çok sık uygulanmayan bir ameliyata imza atıldı. Ülke genelinde çok az merkezde yapılabilen manyetik uzayabilen çivi ile boy uzatma ameliyatı gerçekleştirildi. İstanbul'da ikamet eden ve yaklaşık 10 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu boy uzatma ameliyatına karar veren Gürkan Cihan isimli vatandaş, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Uysal'a başvuruda bulundu.

Geçmiş yaşlarından bu yana boyunu uzatabilmenin hayaliyle yaşadığını aktaran Cihan'ın 25 Aralık 2019 tarihinde yapılan ve başarıyla son bulan ameliyatının mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Ameliyat öncesinde 1.63 boyuna sahip olan Gürkan Cihan'ın hedefi ise uygulanan tedavi ile 7-8 santimlik bir boy uzamasıyla 1.70 olmak.

AZMİMİN SONUCUNDA AMELİYATI OLDUM

Azminin sonucunda böyle bir ameliyatın gerçekleştirdiğini ve operasyon sonucu mutluluğunu dile getiren Gürkan Cihan, "Operasyonum 25 Aralık 2019 Çarşamba günü Ortopedist hocam Prof. Dr. Mustafa Uysal ve ekibi tarafından çok titiz, dikkatli ve çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 yıldan beri araştırdığım bu ameliyatları gerek ABD'de gerek dünya genelindeki bütün bu ameliyatlar ile uğraşan ortopedistler ile sürekli bilgi alışverişinde bulunarak, bu ameliyatların ülkemizde olması için de sabırla bekledim. Azmimin sonucunda Türkiye'de ki doktorlarımızın da bu konuda çok iyi tecrübeler edinip bu yerlere geldiklerini gördükten sonra ameliyatı olmaya karar verdim" dedi.

BOYUMUN HEP 7-8 SANTİMETRE UZUN OLMASINI İSTEDİM

Kısa boylu dünyaya geldiğini ve bunu değiştirmenin pek mümkün olmayacağını düşündüğü için yaşadığı üzüntüyü dile getiren Cihan, ve ilerleyen teknoloji ile birlikte ameliyat kararı aldığını ifade ederek, "Ergenlik yaşlarımda fark ettiğim boy kısalığımın sebebini annem de dahil olmak üzere beraber İstanbul'da çeşitli hastanelere gidip, neden boyumun kısa olduğunu bilmek istediğimi, bildikten sonra da gerekli işlemlerin yapılması anlamında birçok hastaneye başvurdum. Neden bu ameliyatı olmak istediğim veya neden bu ameliyatı olmak istediğime gelecek olursak; bir takım elbise giymek veya bir kot pantolonu çok rahatlıkla giyemiyordum. Daha doğrusu çocukluğumdan beri hep bir arabam, evim veya hiçbir şeyim olmasa bile boyumun 7-8 santimetre uzun olmasını istedim. Kısa boylu dünyaya geldiğim ve bunu değiştirmenin pek mümkün olamayacağını düşündüğüm için çok üzülüyordum. Araştırdım ve çokta bilgi sahibi oldum bu konuyla alakalı. En sonunda günümüzde teknolojinin bu seviyelere gelmiş olmasıyla beraber ameliyatıma karar verdim" diye konuştu.

DOKTORUMA SONSUZ GÜVENEREK AMELİYAT KARARI ALDIM

Cihan, "Ülkemizde yeni yeni daha bu ameliyatlar yaygınlaşmaya başlıyor. Bu ameliyatı Sakarya'da olmamın sebebi şu; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Prof. Dr. Mustafa Uysal hocam bu konuda Dünya'ca ünlü ortopedistlerden bir tanesidir. Bu konuda kendisi çok iyi eğitim aldığı için beraber istişare ettiğimizde birlikte karar verip ve kendisine sonsuz güvenerek ameliyat kararı aldım. Sakarya'da olmamın tek sebebi Mustafa hocamdır" şeklinde konuştu.

EKSTRA BİR ŞEY TAKILMIYOR VEYA EKSTRA BİR ŞEY İLE YÜKSELTİLMİYOR

Gerçekleştirilen ameliyat hakkında bilgiler veren Gürkan Cihan, "İnsan vücudunun en uzun kemiği femur yani üst bacak baldır kemiği dediğimiz kemiktir. Bu kemik kontrollü bir şekilde kırıldıktan sonra belli bir refakat süreci ardından her gün 1'er milim olmak kaydıyla 10 günde 1'er santim iki kemiğin arası açılıyor ve o açılan kemiğin arası yine Allah'ın takdiri ilahi vücuda uygulattığı o boşluk olan yerde kemik oluşmasını sağlıyor. Ben her gün 1 milim uzatırken orada kemik oluşuyor, bu kemik daha sonra her bir santim için 1 buçuk ay eskisi gibi kaynama süresi gerektirdiği için bu toplam uzatma sürecinden sonra kaynadıktan sonra eskisi gibi orjinal bir şekilde kemiğimiz tekrar yerine gelmiş oluyor. Ve normal orjinal bir boya kavuşuyoruz, ekstra bir şey takılmıyor veya ekstra bir şey ile yükseltilmiyor bu konuda bir yanlış anlaşılma olmasın" şeklinde konuştu.

AMACIM TÜRKİYE ERKEK BOY ORTALAMASINA YAKLAŞMAKTI

Benim burada ki amacım 7-8 santim ihtiyacım olduğu kadar yani Türkiye erkek boy ortalamasına yakınlaşmaktı benim hedefim aslında uzun boylu olmak değil bu da çok ince bir ayrıntı benim için. Benim normalde ki boyum 1.63 şuanda uzamasını hedeflediğimiz boyum 1.71" ifadelerini kullandı.

BÖLGEMİZDE BİR İLK DİYEBİLECEĞİMİZ AMELİYAT

Sakarya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uysal ise, "Hastamızın kendisi boyu ile alakalı çok ciddi sıkıntılara sahipti. Yaptığımız incelemeler sonucu boy uzatma ameliyatının kendisi için uygun olduğunu düşündük. Her 2 femur dediğimiz uyluk kemiklerinden birer kemik kesisi yaparak uzatma ameliyatını gerçekleştirdik. Bu ameliyat çok sık uygulanan yaygın bir ameliyat değil, Türkiye'de tabi ki uygulanıyor ama bu bölgede özellikle bir ilk diyebileceğimiz bir ameliyat. Belli riskleri var fakat tekniğine uygun yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde etme şansı var. Görüldüğü üzere dışarıdan hiçbir cihaz yok hastamızda şuanda. Tamamen her şey içeriden olup bitecek, bütün açtığımız yaraları da kapattık. İçeriye konulan kendinden uzayabilen bir çivi, bu çivinin manyetik bir alan düzeyi içerisinde çalışan dışarıdan uyguladığımız manyetik alana cevap veren ve kendinden uzayan bir çivi. Bu çivinin limitleri var, çivi tiplerine göre. Hastamız Gürkan Cihan'a koyduğumuz çivinin limiti 8 santim. Her şey yolunda giderse 8 santim uzayabilir ama bunu sınırlayan bazı şeyler var, yumuşak dokunun dengesi, diznin düz durabilmesi, yürüme dengesinin bozulmaması, vücut oranının bozulmaması. Planladığımız en az 6 santim uzatma şeklinde. Sonrasını gidişata göre kendisiyle oturup karar vereceğiz" dedi.