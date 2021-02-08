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Şaka soygunu ölümle bitti! Soygun videosu çeken YouTuber öldürüldü

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Giriş: 08.02.2021 11:43
Güncelleme:08.02.2021 13:20
ABD'de YouTube kanalında paylaşmak için "şaka soygunu" videosu çeken genç kurşunların hedefi oldu. 20 yaşındaki Youtuber Timothy Wilks soygunu gerçek sanan başka bir genç tarafından vurularak öldürüldü.

ABD'de YouTube kanalında paylaşmak için "şaka soygunu" videosu çeken genç kurşunların hedefi oldu. 20 yaşındaki YouTuber soygunu gerçek sanan başka bir genç tarafından vurularak öldürüldü.

Şaka soygunu ölümle bitti! Soygun videosu çeken YouTuber öldürüldü ŞAKA SOYGUNU ÖLÜMLE BİTTİ! SOYGUN VİDEOSU ÇEKEN YOUTUBER ÖLDÜRÜLDÜ

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