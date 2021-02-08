Şaka soygunu ölümle bitti! Soygun videosu çeken YouTuber öldürüldü

ABD'de YouTube kanalında paylaşmak için "şaka soygunu" videosu çeken genç kurşunların hedefi oldu. 20 yaşındaki Youtuber Timothy Wilks soygunu gerçek sanan başka bir genç tarafından vurularak öldürüldü.