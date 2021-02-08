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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şaka soygunu ölümle bitti! Soygun videosu çeken YouTuber öldürüldü Şaka soygunu ölümle bitti! Soygun videosu çeken YouTuber öldürüldü
ABD'de YouTube kanalında paylaşmak için "şaka soygunu" videosu çeken genç kurşunların hedefi oldu. 20 yaşındaki Youtuber Timothy Wilks soygunu gerçek sanan başka bir genç tarafından vurularak öldürüldü.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 13:21
Olay
ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana geldi. 20 yaşındaki Youtuber Timothy Wilks, kanalında paylaşmak için "şaka amaçlı soygun" videosu çekmek istedi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Elinde bıçakla kalabalık bir gruba yaklaşan genç soygunu gerçek sanan bir kişinin silahından çıkan kurşunla olay yerinde can verdi.
Olayla ilgili henüz kimsenin suçlanmadığını duyuran ABD polisi soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Dünya, internet fenomeninin canlı yayındaki cinayetini izledi. Rus YouTuber, canlı yayında yaptığı sırada sevgilisini öldürdü. Milyonların sarsan olayın ardından, cinayetin yayınlanmasını engellemeyen YouTube yetkileri hedef yapıldı.