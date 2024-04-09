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Sahurda eşini darp ettiği iddia edilen koca gözaltına alındı

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Giriş: 09.04.2024 17:43
Güncelleme:09.04.2024 17:47
Samsun'da sahurda yemek yerken çıkan tartışmada eşini darp ederek burnunu kırdığı iddia edilen koca, gözaltına alındı.
Sahurda eşini darp eden koca gözaltına alındı
Sahurda eşini darp eden koca gözaltına alındı
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