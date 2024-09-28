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Sahte site dolandırıcılarına operasyon: 10 gözaltı

Sahte site dolandırıcılarına operasyon: 10 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 08:41
Güncelleme:28.09.2024 08:41
Şanlıurfa merkezli 4 ilde kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
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