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Sahte şarj kablolarına dikkat! Sahte şarj aleti nasıl anlaşılır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 11:19
Sahte şarj kabloları telefonda yangına neden olabiliyor. Peki hızlı ve güvenli şarj için her şarj aleti uygun mu? Şarj cihazı alırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Mobil Cihazlar Uzmanı Mustafa Aydın püf noktalarını aktardı.
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