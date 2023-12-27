27 Aralık 2023, Çarşamba
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Sahte şarj kablolarına dikkat! Sahte şarj aleti nasıl anlaşılır?
Sahte şarj kabloları telefonda yangına neden olabiliyor. Peki hızlı ve güvenli şarj için her şarj aleti uygun mu? Şarj cihazı alırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Mobil Cihazlar Uzmanı Mustafa Aydın püf noktalarını aktardı.