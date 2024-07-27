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Sahte içki imal edilen eve operasyon! 3 kişi tutuklandı

Sahte içki imal edilen eve operasyon! 3 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 19:43
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, imalathaneye çevirdikleri evde, sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere ait eve baskın yapıldı. Ev ile araçlarında yapılan aramalarda, 120 şişe sahte içki, 100 litre etil alkol, 219 alkol yapımında kullanılan şişe, 922 etiket ve kapüşon, 875 şişe kapağı, 169 sahte bandrol ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Sahte içki imal edilen eve operasyon!
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