18 Aralık 2021, Cumartesi
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Sahte içki içtikten sonra fenalaştı, “Niye ışıkları kapattınız” dedikten sonra komaya girdi
Kocaeli'de alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı ile hastane giden Salih Civan (36) hayatını kaybetti. Taksicilik yapan Salih Civan'ın yakını, "Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış" dedi. Civan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.