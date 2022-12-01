01 Aralık 2022, Perşembe
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın öz babası konuştu!
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar" dedi.