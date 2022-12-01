01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın öz babası konuştu!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın öz babası konuştu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2022 13:23
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar" dedi.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın öz babası konuştu!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın öz babası konuştu!
Devletin vefa eli onların omzunda
Devletin vefa eli onların omzunda
Çocuklarda geçmeyen öksürük
Çocuklarda geçmeyen öksürük
Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza!
Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza!
’Arabamı çizdin’ kavgası kamerada!
’Arabamı çizdin’ kavgası kamerada!
Sapık Serdar Serkan Yesin tutuklandı!
Sapık Serdar Serkan Yesin tutuklandı!
18 yaşındaki Cihat nerede?
18 yaşındaki Cihat nerede?
Spor kompleksi ne zaman tamamlanacak?
Spor kompleksi ne zaman tamamlanacak?
Görüntüler Türkiye’den! Kıyasıya...
Görüntüler Türkiye'den! Kıyasıya...
Şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
Şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
Dev cüsseli ayı...
Dev cüsseli ayı...
Tozunun kilosu 1500 TL! Bursa’da ekimi başladı
Tozunun kilosu 1500 TL! Bursa'da ekimi başladı
Daha Fazla Video Göster