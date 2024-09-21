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Sahneden yere yığılan Metin Arolat, hayatını kaybetti

Sahneden yere yığılan Metin Arolat, hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 10:45
Sanatçı Metin Arolat, bir otelde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp masajı yapılan Metin Arolat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen 52 yaşındaki Metin Arolat, hayatını kaybetti.
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