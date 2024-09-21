Sahneden yere yığılan Metin Arolat, hayatını kaybetti

Sanatçı Metin Arolat, bir otelde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp masajı yapılan Metin Arolat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen 52 yaşındaki Metin Arolat, hayatını kaybetti.

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