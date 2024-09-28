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Sahipsiz köpek öğrenciye saldırdı! Son anda kurtuldu

Sahipsiz köpek öğrenciye saldırdı! Son anda kurtuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 11:48
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sahipsiz köpeğin bir öğrenciye saldırmasını güvenlik kamerası kaydetti. Öğrenci bir markete sığınarak kurtuldu.
Sahipsiz köpek öğrenciye saldırdı!
Sahipsiz köpek öğrenciye saldırdı!
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