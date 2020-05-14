Sağlıkçıların virüse karşı zaferi! İyileşip görevlerinin başlarına dönüyorlar

Koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlıkları anlatmakla bitmiyor. Virüse yakalanıp tedavi gören sağlık çalışanları iyileşir iyileşmez görevlerinin başına dönerek halkın sağlığı için mücadele ediyor. Diyarbakır’da 22 sağlık çalışanı koronavirüsü yendi. Bu süreçte neler yaşadıklarını A Haber'e anlattılar. İşte tüm detaylar…