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Sağlıkçıların virüse karşı zaferi! İyileşip görevlerinin başlarına dönüyorlar

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Giriş: 14.05.2020 12:36
Güncelleme:14.05.2020 12:38
Koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlıkları anlatmakla bitmiyor. Virüse yakalanıp tedavi gören sağlık çalışanları iyileşir iyileşmez görevlerinin başına dönerek halkın sağlığı için mücadele ediyor. Diyarbakır’da 22 sağlık çalışanı koronavirüsü yendi. Bu süreçte neler yaşadıklarını A Haber'e anlattılar. İşte tüm detaylar…

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