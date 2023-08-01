Sadrazam dedesinden araziler kaldı! Melek Mehmed Paşa’nın torunu çıktı

Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 43 yaşında sadrazam torunu olduğunu öğrendi. Annesinin vefatının ardından ortaya çıkan gerçekle harekete geçen Bozbağ, torunu olduğu Melek Mehmed Paşa'ya ait vakıflardan hak talep edebilmek için dava açtı.

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