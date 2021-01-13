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Rüzgar araçları devirdi! 6 kişi yaralandı

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Giriş: 13.01.2021 08:36
Güncelleme:13.01.2021 08:45
Afyonkarahisar’da saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar sebebiyle aralarında TIR, kamyonet, otomobil ve jandarma aracının olduğu 6 aracın devrilmesine neden oldu. Kazada 2’si jandarma personeli 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu Sultandağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Mutlu idaresindeki 77 BB 172 plakalı otomobil, Erol Koçak yönetimindeki 42 PT 190 plakalı TIR, Ahmet Adar idaresindeki 10 KE 288 plakalı kamyon ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait V.B., idaresindeki askeri araç aşırı rüzgardan dolayı birbirlerine çarparak şarampole devrildi. Kazada, askeri personeller V.B., T.S., ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve tır sürücüsü Erol Koçak yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çay, Bolvadin ve Afyonkarahisar Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.



ŞİDDETLİ RÜZGAR KAMYONET VE TIR DORSESİNİ DEVİRDİ
Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ise 26 KR 521 plakalı bir kamyonet akaryakıt istasyonu çıkışında devrilirken, karşı şeritte ise bir başka TIR'ın dorsesi ise bankete girerek yan yattı.

Bölgede yaklaşık 90 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar sebebiyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri ise devriye gezerek yollarda özellikle hızlı seyir eden araçları uyararak kazaların önüne geçmeye çalıştı.

Öte yandan, olay yerinde görev yapan polis ve jandarmaların rüzgardan dolayı güçlükle hareket etmeleri ise rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi.

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