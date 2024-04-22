22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rusya’da polis aracına silahlı saldırı: 2 ölü

Rusya’da polis aracına silahlı saldırı: 2 ölü

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 15:03
Rusya’ya bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti’nde gece devriyesindeki bir polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polisten 2’si hayatını kaybetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polis aracına silahlı saldırı!
Polis aracına silahlı saldırı!
Çatıdan çatıya kaçış! Enselendi
Çatıdan çatıya kaçış! Enselendi
Eşini ve çocuklarını rehin alan firariye operasyon
Eşini ve çocuklarını rehin alan firariye operasyon
Yola çıkan kirpiyi ezilmekten kurtardı
Yola çıkan kirpiyi ezilmekten kurtardı
Yağış sonrası yol çöktü
Yağış sonrası yol çöktü
Alkollü şahısların kavgası kamerada
Alkollü şahısların kavgası kamerada
Film gibi silahlı çatışma kamerada
Film gibi silahlı çatışma kamerada
7 lüks otomobil son anda kurtarıldı!
7 lüks otomobil son anda kurtarıldı!
1 kaçak midye ele geçirildi
1 kaçak midye ele geçirildi
Alacak verecek kavgasında kan aktı!
Alacak verecek kavgasında kan aktı!
Heyelan bölgesi böyle görüntülendi!
Heyelan bölgesi böyle görüntülendi!
Minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı!
Minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı!
Daha Fazla Video Göster