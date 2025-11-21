21 Kasım 2025, Cuma

Rojin'in ölümü | 1 yıl sonra yeni tanık! 195 DNA örneği alındı
Rojin’in ölümü | 1 yıl sonra yeni tanık! 195 DNA örneği alındı

Rojin’in ölümü | 1 yıl sonra yeni tanık! 195 DNA örneği alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 13:25
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili bir yıl sonra ortaya yeni tanık çıktı. Genç kızın iki erkek tarafından zorla bir yere götürüldüğünü ve o sırada babasını sorduğunu anlattı. Daha önce 195 kişiyle DNA karşılaştırması yapan ekipler üniversite ve yurdun güvenlik görevlilerinden de örnek aldı.
