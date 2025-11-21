Rojin’in ölümü | 1 yıl sonra yeni tanık! 195 DNA örneği alındı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili bir yıl sonra ortaya yeni tanık çıktı. Genç kızın iki erkek tarafından zorla bir yere götürüldüğünü ve o sırada babasını sorduğunu anlattı. Daha önce 195 kişiyle DNA karşılaştırması yapan ekipler üniversite ve yurdun güvenlik görevlilerinden de örnek aldı.

