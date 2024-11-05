05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 11:04
Rize Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, ağaçlar beyaza büründü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize’nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Manisa’da uyuşturucu operasyonlar: 21 tutuklama
Manisa'da uyuşturucu operasyonlar: 21 tutuklama
Çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı
Çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı
Yedigöller sonbahar renklerine büründü
Yedigöller sonbahar renklerine büründü
Drift atan Tofaşçı’ya 32 bin TL ceza
Drift atan Tofaşçı’ya 32 bin TL ceza
Traktöre çarpan çocuk yaralandı
Traktöre çarpan çocuk yaralandı
Amik Ovası’nda bereketli fıstık hasadı
Amik Ovası'nda bereketli fıstık hasadı
8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Hastane stresini fotoğraf hobisi ile aşıyor
Hastane stresini fotoğraf hobisi ile aşıyor
2 katlı evde çıkan yangında genç kadın hayatını kaybetti
2 katlı evde çıkan yangında genç kadın hayatını kaybetti
Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada
Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada
Başkent’te 2 servis aracı çarpıştı
Başkent’te 2 servis aracı çarpıştı
Daha Fazla Video Göster