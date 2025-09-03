Rize’de Rafting Avrupa Kupası heyecanı yaşanıyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi üzerinde düzenlenen Rafting Avrupa Kupası renkli görüntülerle başladı. Türkiye Kano Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Türkiye, İran, Bosna Hersek, Kazakistan ve İtalya’dan 29 takım ve 150 sporcu katıldı. Sporcular dere üzerinde kıyasıya mücadele ederken, antrenörler ve takım arkadaşları da onları karadan koşarak takip edip tezahüratlarla destek verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, organizasyonun büyük bir atmosfere sahne olduğunu ve 5 Eylül’de madalya töreniyle sona ereceğini söyledi. Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay ise Fırtına Deresi’nin doğa sporları için eşsiz bir parkur sunduğunu belirterek herkese rafting yapmayı tavsiye etti. Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse de, 5 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ülkenin misafirperverliğini ve sportif vizyonunu yansıttığını ifade etti. Yarışmalar 5 Eylül’e kadar devam edecek.

