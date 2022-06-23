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Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı

AA
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Giriş: 23.06.2022 16:47
Rize'nin yüksek rakımlı yaylası, haziranda yağan karla kısmen beyaza büründü. Kentte, dün akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Tahpur Yaylası'na kar yağdı.
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