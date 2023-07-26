26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

Rize Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 5 yaralı! O anlar kamerada…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2023 01:43
Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz kişinin tabancayla rast gele ateş açması sonucu, 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta yaralandı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise uzaklaşamadan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hastanenin acil servisinde rastgele ateş etti!
Hastanenin acil servisinde rastgele ateş etti!
Edirne’de acı haber! Astsubay kazada şehit oldu
Edirne'de acı haber! Astsubay kazada şehit oldu
Büyükçekmece’deki bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia!
Büyükçekmece'deki bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia!
Yüksek hızlı tren ne zaman hizmette?
Yüksek hızlı tren ne zaman hizmette?
İzmir Kemalpaşa’da bitmeyen yol çilesi
İzmir Kemalpaşa'da bitmeyen yol çilesi
Çoban görüntüledi: Hayretler içerisinde kaldım
Çoban görüntüledi: Hayretler içerisinde kaldım
Yangın söndürme uçağı böyle düştü
Yangın söndürme uçağı böyle düştü
Hatay’da orman yangını! Alevler evleri tehdit ediyor
Hatay'da orman yangını! Alevler evleri tehdit ediyor
Çöp konteyneri arabaya çarptı
Çöp konteyneri arabaya çarptı
Kazada sonra acı gerçek ortaya çıktı
Kazada sonra acı gerçek ortaya çıktı
Trafodan çıkan hayrete düşürdü
Trafodan çıkan hayrete düşürdü
Deprem bölgesinde yaşlı ve engelli bakımı
Deprem bölgesinde yaşlı ve engelli bakımı
Daha Fazla Video Göster