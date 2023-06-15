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Riva deresi ölüyor! Kirlilik canlı yaşamını olumsuz etkiliyor

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 13:00
Karadeniz'e dökülen Riva Deresi'ndeki kirlilik, vatandaşları rahatsız ederken sağlığı da olumsuz etkiliyor. Riva deresi taşıyamadığı pisliği denize atıyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim o noktadan son durumu aktardı.
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