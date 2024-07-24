24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Reynmen 'Renklensin' şarkısının İslami versiyonunu seslendirdi!

Reynmen 'Renklensin' şarkısının İslami versiyonunu seslendirdi! "Renklensin camilerimiz"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 15:27
Şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, hayranlarının yoğun isteği üzerine "Renklensin Gecelerimiz" şarkısının İslami versiyonunu söyledi. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Reymen'in 'Renklensin' şarkısının İslami versiyonu...
Bingöl’de bıçaklı saldırgan dehşet saçtı!
Bingöl'de bıçaklı saldırgan dehşet saçtı!
Renklensin camilerimiz
"Renklensin camilerimiz"
Hem Kur’an hem de beceri öğreniyorlar
Hem Kur’an hem de beceri öğreniyorlar
Forbes: Büyük Orta Doğu savaşı kaçınılmaz
Forbes: Büyük Orta Doğu savaşı kaçınılmaz
Hem Kur’an hem de beceri öğreniyorlar
Hem Kur’an hem de beceri öğreniyorlar
İstanbul ormanlarında denetim
İstanbul ormanlarında denetim
Silahlı kadın sokak ortasında eski eşine tehditler savurdu
Silahlı kadın sokak ortasında eski eşine tehditler savurdu
Arabaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Arabaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Karadeniz’de ısınma ile hangi riskler kapıda?
Karadeniz'de ısınma ile hangi riskler kapıda?
Yakın tarihin en sıcak günü: 21 temmuz
Yakın tarihin en sıcak günü: 21 temmuz
Mesai bitti, çile başladı!
Mesai bitti, çile başladı!
Tarihi yapı definecilerin hedefi oldu
Tarihi yapı definecilerin hedefi oldu
Daha Fazla Video Göster