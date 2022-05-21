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Reha Özcan köpeklerin saldırısına uğradı! "Yürüyemiyorum"

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 16:20
Üç Kardeş dizisiyle izleyici karşısına çıkan Reha Özcan'dan kötü haber geldi. Özcan turne için gittiği Burdur'da köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralandığı için yürüyemeyen oyuncunun dün akşam gerçekleşmesi planlanan oyunu da haziran ayına ertelendi.
Reha Özcan köpeklerin saldırısına uğradı!
Reha Özcan köpeklerin saldırısına uğradı!
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