Reha Özcan köpeklerin saldırısına uğradı! "Yürüyemiyorum"

Üç Kardeş dizisiyle izleyici karşısına çıkan Reha Özcan'dan kötü haber geldi. Özcan turne için gittiği Burdur'da köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralandığı için yürüyemeyen oyuncunun dün akşam gerçekleşmesi planlanan oyunu da haziran ayına ertelendi.