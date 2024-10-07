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Recai Kutan vefat etti

Recai Kutan vefat etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 12:17
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı olan Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur." denildi. A Haber canlı yayınına katılan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman başsağlığı mesajını iletirken; "Bizim camiamızın bir ağabeyiydi." dedi.
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