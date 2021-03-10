Rasim Öztekin’e son veda! Pelin Öztekin bu sözlerle uğurladı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor. 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak olan Öztekin için ilk kez sahneye çıktığı Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Okan Bayülgen, Derya Baykal katıldı. Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin konuşmasında, "Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu, bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama bak baba birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde sahneden inen Öztekin'e ailesi ve dostları destek oldu.