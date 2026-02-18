Ramazan öncesi su zammı kapıda! Damacana su artık yüzde 25 daha pahalı

Büyükşehir belediyelerinin şebeke suyuna peş peşe yaptığı zamların ardından, damacana su fiyatlarında da rekor artışlar yaşanıyor. Ramazan ayı öncesi içme suyuna gelen fahiş zamlar vatandaşın belini bükerken, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan TÜKONFED Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, su piyasasındaki çarpıcı gerçekleri ve maliyet oyunlarını gözler önüne serdi. Sırma, damacananın içindeki suyun asıl maliyetinin sadece 3 lira olduğunu vurgulayarak tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.