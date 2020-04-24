Ramazan ayının ilk cumasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan insanlığa 'virüs' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cumasında hutbe irad etti. Temizlik vurgusu yapan Erbaş, "İslam, temizliği imanın yarısı saymaktadır" dedi. Sigara ve alkol kullanımına da değinen Diyanet İşleri Başkanı, "Her yıl binlerce insanın ölümüne sebep olan sigara virüsüyle topyekün ne zaman mücadele edeceğiz?" diye sordu.