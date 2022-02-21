PORTRE - Malcolm X’in 57. ölüm yıl dönümü! İşte ABD'ye İslam'ı sevdiren adamın ibretlik hayat hikayesi

El-Hac Malik el-Şahbaz ya da daha bilinen ismiyle Malcolm X... Amerikan tarihindeki en etkili insan hakları savunucularından biri. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığa karşı verdiği etkili mücadeleyle tanınan Malcolm X, büyük çoğunluğu Hristiyan olan bu topluma İslam'ı sevdiren kişi olarak biliniyor. İşte bugün cinayete kurban gitmesinin 57. yıl dönümünde Malcolm X'in ibretlik hayat hikayesi...

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