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PORTE - İstiklal Savaşı Gazisi Yakup Satar

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Giriş: 02.04.2021 13:27
Güncelleme:02.04.2021 13:47
Eskişehirli Yakup Satar, Çanakkale'de düşmana karşı verilen destansı mücadelede canını ortaya koyan kahramanlardan yalnızca biriydi. Aynı zamanda İstiklal Savaşı'nın hayatta kalan son gazisi olan Satar,  2 Nisan 2008 yılında 110 yaşındayken hayatını kaybetti. Ondan geriye kahramanlık öyküsü kaldı...
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İstiklal Savaşı Gazisi Yakup Satar
İstiklal Savaşı Gazisi Yakup Satar
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