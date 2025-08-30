Pompeiopolis’te gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

30 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 30.08.2025 01:09
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretinin 100. yılı anısına Pompeiopolis Antik Kenti’nde düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde gökyüzü rengârenk uçurtmalarla süslendi. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, “Taşköprü” yazılı dev uçurtma ise katılımcıların gurur kaynağı oldu.
