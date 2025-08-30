30 Ağustos 2025, Cumartesi
Pompeiopolis’te gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretinin 100. yılı anısına Pompeiopolis Antik Kenti’nde düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde gökyüzü rengârenk uçurtmalarla süslendi. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, “Taşköprü” yazılı dev uçurtma ise katılımcıların gurur kaynağı oldu.