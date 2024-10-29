Polisin şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir markete gerçekleştirilen silahlı saldırıda istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili ise silahla ateş edildiği anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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