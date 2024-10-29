29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Polisin şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 11:45
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir markete gerçekleştirilen silahlı saldırıda istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili ise silahla ateş edildiği anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yemeğin ücretini ödemeden kaçtı
Yemeğin ücretini ödemeden kaçtı
İşte polisin şehit olduğu görüntüler!
İşte polisin şehit olduğu görüntüler!
Adana usulü ‘Çöp şiş katmer’ yok satıyor
Adana usulü ‘Çöp şiş katmer' yok satıyor
THY’den Türk bayrağı temasıyla özel proje
THY'den Türk bayrağı temasıyla özel proje
Antalya’da feci ölüm! Alman turist...
Antalya'da feci ölüm! Alman turist...
Aracına binerken ölümden döndü
Aracına binerken ölümden döndü
Gün doğumunda ay-yıldız silüeti
Gün doğumunda "ay-yıldız" silüeti
Üzerinde dans edip kilometrelerce ilerledi
Üzerinde dans edip kilometrelerce ilerledi
Pikniğe giderken bataklığa saplandılar
Pikniğe giderken bataklığa saplandılar
Kavgaya müdahale eden polis şehit oldu
Kavgaya müdahale eden polis şehit oldu
İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları!
İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları!
Semanur cinayete kurban mı gitti?
Semanur cinayete kurban mı gitti?
Daha Fazla Video Göster