22 Temmuz 2023, Cumartesi
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü motosikleti üzerlerine sürdü! Ardından istediği şey yok böyle bir yüzsüzlük dedirtti...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından araçlara denetim sırasında flaş bir olay yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü polis ekipleri ve yayaların üzerine motosikletini sürerek kaçmaya çalıştı.