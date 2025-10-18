Polatlı’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10’u tarım işçisi 12 yaralı

Kaza, Polatlı-Haymana yolu Şıhali Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

