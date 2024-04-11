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Plajlarda bayram tatili yoğunluğu! Antalya'da sokaklar boş kaldı, plajlar doldu taştı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 11.04.2024 11:25
Son dakika haberleri… Bayram tatilinde Antalya'da sokaklar boş kaldı, plajlar doldu taştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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