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Pitbull ırkı köpekler neden saldırır?

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ABONE OL
Giriş: 29.01.2021 10:41
Son olarak Ankara'da 2,5 yaşındaki bir çocuğun saldırıya uğramasının ardından pitbull cinsi köpekler yeniden gündeme geldi. Akıllarda bu köpeklerle ilgili birçok soru işareti var. Pitbull köpekler nasıl yetiştirilmeli? Sahiplerine verilecek ceza yeterli mi? Detaylar dosya haberimizde...

Son olarak Ankara'da 2,5 yaşındaki bir çocuğun saldırıya uğramasının ardından pitbull cinsi köpekler yeniden gündeme geldi. Akıllarda bu köpeklerle ilgili birçok soru işareti var. Pitbull köpekler nasıl yetiştirilmeli? Sahiplerine verilecek ceza yeterli mi? Detaylar dosya haberimizde...

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ess

efekt (pitbull klip)

ess

YETİŞTİRME ŞEKLİ,,
HATALI DAVRANIŞLAR,,,
VE FİZİKSEL ŞİDDET...

ESS

TÜM BUNLAR BAZI HAYVANLARI VE ÖZELLİKLE KÖPEKLERİ SALDIRGANLAŞTIRIYOR.

ESS

SALDIRGANLIĞI SEBEBİYLE TÜRKİYE'DE YASAKLANAN
4 KÖPEK IRKINDAN BİRİ OLAN PİTBULL DA BU ÖRNEKLERDEN BİRİ.

ESS

PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SON GÜNLERDE SALDIRI HABERLERİYLE ÖN PLANDA.

ESS

PİTBULL'DA DİĞER TÜM KÖPEK IRKLARI DA KORKU, KAYGI VE STRES BOZUKLUKLARINDA
TEPKİSEL OLARAK VE ÖĞRENME SONUCU SALDIRGAN DAVRANIŞLAR SERGİLİYOR.

ESS

ŞU BİR GERÇEK Kİ, PİTBULL IRKI YA DA HERHANGİ BİR KÖPEK
SALDIRGAN DAVRANIŞ BOZUKLUĞU İLE DOĞMUYOR.
YAŞANILAN STRES, KORKU VE KAYGI İÇERİKLİ OLAYLARIN SONRASINDA KENDİNİ RAHATLATMAK
YA DA O SORUNDAN KURTULMAK İÇİN BU TEPKİYİ BİR ARAÇ OLARAK KULLANIYOR.

ESSS

KÖPEKLERİN PSİKOLOJİK SORUNLARININ BÜYÜK BİR KISMI İNSANLARLA İLİŞKİLİ.
ÖRNEĞİN KÖPEĞİ UYGUNSUZ VE UYARIMI AZ ORTAMDA BÜYÜTMEK,
KÖPEĞE KÖTÜ DAVRANMAK, ELEKTRİKLİ/BOĞMA/DİKENLİ TASMALAR KULLANMAK,
KÖPEĞE BAĞIRMAK VE KORKUTMAK HAYVANI SALDIRGANLIĞA İTİYOR.
KÖPEK KAYGI BOZUKLUKLARI, TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU,
DEPRESYON GİBİ PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR YAŞIYOR.


ESS

TÜRKİYE'DE SATIŞI VE BESLENMESİ YASAK OLAN PİTBULL CİNSİ KÖPEKLERİN
HABERLERE DE KONU OLAN BİRÇOK OLAYDA ADI GEÇİYOR.
UZMANLARA GÖRE BU KÖPEKLERİN SALGIRGAN
OLMALARINDAKİ ASIL SEBEP YETİŞTİRME TARZI.

ANONS
SES
SES

PİTBULL KARANLIK ODALARDA ŞİDDET UYGULANARAK İNSANLARDAN UZAK BİR
ŞEKİLDE YETİŞTİRİLİR İSE GERÇEKTEN HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR.
BAŞIBOŞ KALDIKLARINDA DA İNSANLARA SALDIRIYOR.
TÜRKİYE'DE ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR PİTBULL CİNSİ KÖPEKLERİN
SALDIRISIYLA AĞIR TRAVMALAR GEÇİREBİLİYOR.

ANONS
SES
SES
SES

HERHANGİ BİR IRKA AİT HAYVANLARIN SALDIRGAN
OLDUĞUNU SÖYLEMEK SON DERECE YANLIŞ.
BİLİMSEL OLARAK DA HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOK.
PİTBULLL YAVRU OLDUĞU YAŞTAN İTİBAREN İNSANLARLA VE DİĞER
KÖPEKLER İLE SOSYALLEŞİR İSE SALDIRGANLIKTAN UZAK OLUYOR.

SES

BİLİNÇLİ İNSANLARLA BİRLİKTE YAŞAYAN PİTBULLAR DA TÜM
DİĞER IRK KÖPEKLER GİBİ NORMAL DAVRANIŞLAR SERGİLİYOR.

ESS

TÜRKİYE'DE PİTBULL CİNSİ KÖPEKLERİN BESLENMESİ YASAK.
CEZASI 9 BİN LİRA.
BUNUN NEDENİ İSE PİTBULL'UN ÇOK GÜÇLÜ VE KONTROLÜ
ZOR BİR HAYVAN OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR.
SALDIRI ANINDA PİTBULL'DAN KURTULMAK NEREDEYSE İMKANSIZ.
KÖPEĞİN ÇENESİ KAPANDIĞINDA ISIRDIĞI NOKTAYA BİR
TON CİVARINDA BASKI UYGULADIĞI BELİRTİLİYOR.
BU DA ÖLÜMCÜL BİR RİSK TEŞKİL EDİYOR.

ESS

ÜLKEDE SIKÇA GÜNDEME GELEN PİTBULL SALDIRILARI
"CEZALAR YETERSİZ Mİ?" SORULARINI AKILLARA GETİRİYOR.
BİRÇOK KİŞİ GİZLİCE EVİNDE VEYA BAHÇESİNDE PİTBULL BESLİYOR.
SÜREKLİ KAPALI ORTAMDA KALAN KÖPEK GÜN GEÇTİKÇE HIRÇINLAŞIYOR.
DAHA SONRA İLK GÖRDÜĞÜ İNSANA SALDIRIYOR.
SALDIRI SONRASI SADECE SAHİBİ DEĞİL,, O KÖPEK DE CEZALANDIRILIYOR.
ÖLENE KADAR BİR KAFESE MAHKUM EDİLİYOR.

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